Про наслідки ворожого удару по Одеській області розповів глава ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про нічну атаку на Одещині?
У регіоні внаслідок російського обстрілу зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. Спалахнула масштабна пожежа.
Зауважимо, що окупанти атакували склади, які раніше вже були під уражені.
На щастя, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучались понад 80 рятувальників.
Наразі пожежа погашена.
"Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів", – уточнив Кіпер.
Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА, ДСНС
Окрім Одеської області, уночі росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу травмовано 5 людей. У місті пошкоджено два дев'ятиповерхові житлові будинки, виникли пожежі на території одного з торговельних центрів та в корпусі вищого навчального закладу.
У Київській області теж спалахнули пожежі через російські удари. У Бучанському районі загорілася станція технічного обслуговування. У Фастівському районі палала будівля пилорами.