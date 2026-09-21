Про наслідки ворожого удару по Одеській області розповів глава ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про нічну атаку на Одещині?

У регіоні внаслідок російського обстрілу зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. Спалахнула масштабна пожежа.

Зауважимо, що окупанти атакували склади, які раніше вже були під уражені.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучались понад 80 рятувальників.

Наразі пожежа погашена.

"Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів", – уточнив Кіпер.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА, ДСНС

Окрім Одеської області, уночі росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу травмовано 5 людей. У місті пошкоджено два дев'ятиповерхові житлові будинки, виникли пожежі на території одного з торговельних центрів та в корпусі вищого навчального закладу.

У Київській області теж спалахнули пожежі через російські удари. У Бучанському районі загорілася станція технічного обслуговування. У Фастівському районі палала будівля пилорами.