Про наслідки обстрілу розповіли у ДСНС та Київській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Київщини у ніч з 20 на 21 вересня: що відомо про наслідки?

Увечері 20 вересня російські війська обстріляли Київську область ударними дронами різних типів. Прогриміла серія вибухів. Згодом влада повідомила, що ця атака мала наслідки.

У Фастівському районі удар спричинив пожежу на території промислової зони, там загорілося одне з виробництв.

У Бучанському районі внаслідок влучання спалахнула будівля станції технічного обслуговування.

В Обухівському районі вогонь охопив приватний житловий будинок.

У Бориспільському районі через влучання БпЛА зайнялися складська будівля та трав'яний настил навколо неї. Вогнеборцям вдалося швидко ліквідувати загоряння сухої трави, проте гасіння складського приміщення триває і вночі 21 вересня. Ліквідація пожежі ускладнена через постійні повітряні тривоги та ризик повторних ударів.

У цьому самому районі постраждала одна людина. Загиблих ніде, на щастя, немає.

Наслідки чергового обстрілу Київської області / Фото ДСНС

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Додамо, що трохи раніше вдень було відомо й про інші наслідки обстрілів ворогом Київської області. У Бучанському районі горів автомобіль, у Бориспільському – склади, а у Фастівському пошкоджена будівля місцевого підприємства, а також кілька авто.