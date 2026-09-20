Інформації про постраждалих немає. Про це повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Які наслідки атаки?

Російські безпілотники завдали ударів по Київській області, у неділю, 20 вересня, спричинивши пожежі та руйнування цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі підприємств, складські приміщення та приватний транспорт. Як повідомив Ткаченко, руйнування фіксують у трьох районах області.

У Бучанському районі після падіння уламків дрона зайнявся автомобіль. Пожежники, які оперативно прибули на місце події, вже ліквідували загоряння.

Водночас у Бориспільському районі ворожа атака призвела до пожежі на складських приміщеннях. Рятувальники продовжують ліквідовувати вогонь. Також на території приватного домоволодіння пошкоджені навіс та автомобіль.

Наслідки обстрілу зафіксували також у Фастівському районі. Там внаслідок ударів пошкоджено будівлі місцевого підприємства, а також кілька припаркованих автомобілів.

За попередньою інформацією екстрених служб, унаслідок чергового обстрілу ніхто з жителів регіону не постраждав. Усі профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки на місцях подій.

Нагадаємо, що у неділю, 20 вересня, російські війська також завдали удару по житловому сектору на Одещині за допомогою реактивного безпілотника. Через вороже влучання одразу в кількох приватних будинках спалахнула пожежа.