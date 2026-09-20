Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки

За даними Кіпера, ворог поцілив по житловій інфраструктурі. На місці влучання вже ліквідують наслідки атаки.

Інформація про постраждалих наразі не надходила,

– зазначили в ОВА.

Нагадаємо, цього дня росіяни також обстріляли Краматорськ. Окупанти скинули авіабомбу, зокрема, на евакуаційний пункт. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Також пошкоджено будинки, автівки та будівлі закладів освіти.

Попередні удари по Півдню

Російська армія продовжує тероризувати південні регіони. Внаслідок масованої атаки 19 вересня на Одещині було знеструмлено понад 178 тисяч родин.

Раніше ворог завдав комбінованого удару по Одеській області. Тоді окупанти пошкодили багатоповерхівку, приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, росіяни все частіше використовують саме реактивні безпілотники для атак на українські міста. Нагадаємо, подібний дрон вибухнув у Києві, спричинивши масштабну пожежу на складських приміщеннях.