О последствиях вражеской атаки сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Что известно о последствиях

По данным Кипера, враг нанес удар по жилой инфраструктуре. На месте попадания уже ликвидируют последствия атаки.

Информация о пострадавших пока не поступала,

– отметили в ОВА.

Напомним, в этот день россияне также обстреляли Краматорск. Оккупанты сбросили авиабомбу, в частности, на эвакуационный пункт. В результате атаки пострадали два человека. Также повреждены дома, автомобили и здания учебных заведений.

Предыдущие удары по югу

Российская армия продолжает терроризировать южные регионы. В результате массированной атаки 19 сентября в Одесской области остались без электричества более 178 тысяч семей.

Ранее враг нанес комбинированный удар по Одесской области. Тогда оккупанты повредили многоэтажный дом, частные дома и объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, россияне все чаще используют именно реактивные беспилотники для атак на украинские города. Напомним, подобный дрон взорвался в Киеве, вызвав масштабный пожар на складских помещениях.