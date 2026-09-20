Об этом Суспильному сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
Каковы последствия ударов?
Атака на город произошла около 11:19. Враг нанес удар двумя авиационными бомбами, предположительно типа УАБ.
Одна из авиабомб попала в эвакуационный пункт. Руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин уточнил, что на момент атаки там находились эвакуированные и сотрудники эвакуационной службы.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два человека.
Кроме того, фиксируются повреждения дошкольного и учебного заведения, а также четырех многоэтажных домов.
Этим же утром оккупанты обстреливали город из артиллерии. В Краматорском горсовете сообщили, что около 10:10 враг нанес удар тремя артиллерийскими снарядами.
В результате этого вражеского обстрела в микрорайоне Лазурный погибла женщина и пострадал мужчина. Также повреждена гражданская инфраструктура.
Напомним, Россия совершила атаку на Киевскую область. В результате террора погибли трое детей и 39-летняя женщина. Больше всего пострадал Фастовский район, где фиксируются многочисленные повреждения объектов, в частности частных домов и автомобиля.