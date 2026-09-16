КМВА сообщила, что этот обстрел привел к определенным последствиям. "24 Канал" пишет о том, что нам известно на данный момент.

Что известно о последствиях обстрела Киева ночью 16 сентября?

Воздушная тревога в Киеве длилась с 05:04 до 05:08, всего несколько минут ночью 16 сентября. Но за это время в город успел прилететь реактивный беспилотник российской армии.

В столице слышали взрыв. Впоследствии Киевская городская военная администрация сообщила, что у этого инцидента есть последствия – в Святошинском районе произошло возгорание складского здания.

В настоящее время службы работают над ликвидацией последствий. Атака БПЛА по Украине продолжается, если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о безопасности.

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Напомним, в течение 15 сентября Россия массированно атаковала Киев и область ударными беспилотниками. В столице в результате вражеских ударов пострадали 12 человек, один из них скончался в больнице от полученных ранений. В настоящее время шесть пострадавших находятся в стационарах городских больниц, остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте.

В области за последние сутки повреждены семь объектов в Бориспольском, Броварском и Бучанском районах. Среди поврежденного – частные дома, ангарное помещение, транспортные средства и коммунальное учреждение, при этом информации о пострадавших в области нет.

В течение дня реактивные БПЛА наносили удары по Киеву и области с разных направлений. В частности, утром было зафиксировано попадание в АЗС в Дарницком районе и складские помещения в Оболонском, а впоследствии враг поразил АЗС в Голосеевском районе.

Также в столице зафиксировали попадание беспилотника на территории гаражного кооператива и ряд падений обломков в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

Кроме того, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома, во двор другого многоэтажного дома и возле нежилого здания, а один беспилотник упал в водоем.