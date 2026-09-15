Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о взрывах?

Воздушная тревога желтого уровня была объявлена ​​в столице в 15:07. Тогда же Воздушные силы ВСУ предупредили жителей города о движении реактивного беспилотника с востока.

Впоследствии Кличко подтвердил, что в городе раздались взрывы.

В столице работает ПВО по враждебным БПЛА. Находитесь в укрытиях!

– призвал городской голова.

Впоследствии военные сообщили о движении еще нескольких реактивных БПЛА в направлении разных населенных пунктов Киевской области и самого Киева.

За уточненою інформацією місцевої влади, після російської атаки вже стало відомо про влучання по території гаражного кооперативу у Солом'янському районі. Наразі екстрені служби прямують на місце.

Орієнтовно о 15:51 у столиці було гучно вдруге. Водночас у Святошинському районі сталося загоряння автомобілів та гаражу внаслідок ворожої атаки.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе от ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграмме 24 Канала.

Напомним, утром враг уже нанес дроновый удар по Киеву. Под прицелом находились две АЗС, нежилая застройка, складские помещения, ресторан быстрого питания и бизнес-центр. В результате террора по меньшей мере один человек погиб и еще восемь пострадали.