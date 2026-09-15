Об этом сообщает 24 канал.

Что известно об атаке на Киев?

В 7:50 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА. Около 8:01 15 сентября в Киеве прогремели взрывы.

В 8:12 в Киевской областной военной администрации сообщили, что российская атака дронами продолжается и призвали жителей области находиться в укрытиях до отбоя.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение,

– отметили в КОВА.

Приблизительно в 8:14 в Киеве прогремели повторные взрывы. КМВА сообщила о работе ПВО.

Где сейчас тревога: смотрите карту