Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
Как отработала ПВО?
Начиная с 18:00 14 сентября, враг применил 200 ударных БПЛА, в том числе дроны типа "Шахед", "Гербера", реактивные беспилотники и дроны-имитаторы "Пародия". По данным Воздушных сил, дроны запускали из районов Орла, Курска и Миллерова в России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:00, украинские военные уничтожили или подавили 187 вражеских беспилотников.
К сожалению, зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 7 локациях. Еще на 3 локациях упали обломки сбитых русских дронов. Воздушная атака продолжается, в небе оставались враждебные БПЛА.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
ПВО сбивала дроны / Фото ПС ВСУ
Напомним, Россия продолжает террор украинской столицы. С утра в Киеве работает ПВО. Также известно о последствиях атаки дронов в ночь на 15 сентября.
Известно о попадании в АЗС в Дарницком районе и складских помещениях в Оболонском районе. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.