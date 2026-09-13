О последствиях сообщили в полиции Одесской области. Об атаке сообщил также Олег Кипер.

Что известно об ударе по Одесской области?

В результате обстрела повреждения получили многоэтажное здание, частные дома, гаражи, автомобили и объекты критической инфраструктуры. Кроме того, разрушениям подверглись складские помещения, а в некоторых местах возникли пожары.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Правоохранители и спасательные службы продолжают работать на местах попаданий и падения обломков, ликвидируя последствия возгораний и фиксируя очередное военное преступление оккупантов.

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Российская армия в последнее время регулярно наносит авиаудары по южным областям. Напомним, накануне вечером под удар попала логистическая инфраструктура Одесской области, где пострадали два человека.

Также на нашем сайте уже сообщалось, что накануне враг массированно атаковал Одесскую область с воздуха, выпустив крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотники. Тогда под ударом оказалось многоэтажное здание, где пострадали 38 человек.

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Вражеские войска направили свои беспилотники в западные регионы Украины. В течение вечера и ночи неспокойно было на Волыни, Ровно и Хмельнитчине. Ближе к утру взрывы прогремели в Стрые Львовской области.

Под ударом оказались также Ивано-Франковск и Тернополь. Кроме того, Польша поднимала военную авиацию из-за угрозы беспилотников для страны на фоне воздушного нападения России. В приграничных городах выли сирены, жителям же приходили предупреждение о возможной атаке.