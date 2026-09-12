В сторону Одесской области летели БПЛА, "Бандероли", баллистические и крылатые ракеты. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно об обстреле Одесской области ночью 12 сентября?
Под утро 12 сентября, около 5 часов, Россия прибегла к массированному обстрелу Одесской области. В регионе прогремела серия взрывов.
Сначала Воздушные силы сообщили о пусках "Калибров" из акватории Черного моря, затем о приближении к берегам Одесской области, в частности Одессы, барражирующих боеприпасов "Бандероль".
Почти одновременно враг запустил баллистические ракеты из оккупированного Крыма. Обычные и реактивные БПЛА в это время также создавали угрозу, так что атака на Одессу была массированной и комбинированной.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Как отметил мониторинговый канал "Николаевский Ваньок", враг как минимум крылатыми ракетами пытался провести атаку на мост под Затокой. Тот самый мост, который уже неоднократно обстреливали и "уничтожали".
Представители военных администраций на момент публикации еще не предоставили подробной информации о последствиях обстрела. Однако от ГВА уже известно, что поврежден многоэтажный жилой дом.
Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.
Добавим, что на момент публикации воздушная атака России на Украину продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о безопасности!
Серия взрывов этой ночью также прогремела в Днепре, Кривом Роге и Запорожье. Во всех городах есть пострадавшие, погибли люди, разрушена промышленная и гражданская инфраструктура.