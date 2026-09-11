В последнее время оккупанты все чаще проводят атаки на АЗС, а также на пункты пропуска.

Где пролетают вражеские беспилотники?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

18:24, 11 сентября

Киев. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

18:03, 11 сентября

Реактивные БПЛА в районе Славутича, направляющиеся в сторону Киевской области.

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