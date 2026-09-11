Останнім часом окупанти дедалі частіше атакують АЗС, а також пункти пропуску.
Де пролітають ворожі безпілотники?
У яких областях – тривога: дивіться на карті
Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях! Реактивні БпЛА в р-ні. Славутича вектором руху на Київщину.18:24, 11 вересня18:03, 11 вересня
Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!
Реактивні БпЛА в р-ні. Славутича вектором руху на Київщину.
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