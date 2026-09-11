Останнім часом окупанти дедалі частіше атакують АЗС, а також пункти пропуску.

Де пролітають ворожі безпілотники?

У яких областях – тривога: дивіться на карті

18:24, 11 вересня

Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!

18:03, 11 вересня

Реактивні БпЛА в р-ні. Славутича вектором руху на Київщину.

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