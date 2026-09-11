Россия продолжает наносить целенаправленные удары, понимая, что это представляет угрозу для мирных жителей. Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, отметив, что каждая из атак всегда осуществлялась с использованием дронов.

Какую цель преследует Россия при атаках по границе?

В ГПСУ подчеркивают, что вражеские обстрелы пунктов пропуска направлены не только на то, чтобы запугать людей, пересекающих государственную границу, но и существенно затруднить логистические связи Украины с соседними странами. Для атак оккупанты постоянно используют беспилотники типа Shahed и Gerbera.

Это и фактическое запугивание украинцев, и попытка перерезать логистические пути, чтобы не происходило перемещение через границу товаров и грузов, необходимых как для Украины, так и тех, которые поставляются за пределы нашего государства,

– отметил Демченко.

Как пограничники защищают людей во время тревог?

Украинские пограничники постоянно отслеживают воздушное пространство вблизи государственной границы. Если обнаруживается угроза удара по инфраструктуре, пропускные операции немедленно приостанавливаются, а гражданские лица эвакуируются.

Смена пограничных нарядов делает все возможное для того, чтобы людей максимально быстро вывезти за пределы пункта пропуска, рассредоточить и тем самым не допустить скопления людей, при котором удар может привести к большому количеству жертв,

– рассказал пресс-секретарь ГПСУ.

Он призвал граждан не пренебрегать предупреждениями пограничников во время сигнала воздушной тревоги и отходить на безопасное расстояние от объектов инфраструктуры.

Как возобновляется работа пунктов пропуска?

Несмотря на разрушение зданий, соответствующие службы оперативно делают все возможное, чтобы возобновить оформление транспорта и граждан. Для этого задействуют мобильные комплексы, генераторы и автономные технические средства.

В частности, после недавней атаки работу контрольно-пропускного пункта "Старокозаче" удалось возобновить практически за полдня. Это позволяет исключить чрезмерную нагрузку на другие направления и избежать больших очередей.

Добавим, что в ночь на 9 сентября российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по пункту пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой. В результате обстрела погибли два человека, еще трое получили ранения. Ранее враг совершил атаку на пункты пропуска "Орловка" на границе с Румынией, а также "Виноградовка" и "Табаки".