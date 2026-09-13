Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Что происходило в Польше?

В Люблинском воеводстве ночью прозвучали сирены. Жители нескольких повятов, в частности Свидницкого, Влодавского, Ленчинского, Холмского и Красноставского, а также города Хелм, получили оповещение Alert RCB с предупреждением об угрозе воздушной атаки.

До этого мониторинговые каналы сообщали о ракете-дроне "Герань-5", которая направлялась в сторону польского Замостья. Впоследствии ее следы были утрачены уже на территории Польши.

В Свиднике и Хелме сработали сирены системы оповещения. В соцсетях также появилось видео из Хелма, где около 4:40 слышны сирены.

В Польше завыли сирены: смотрите видео из сети

Позже RCB сообщило об отмене угрозы атаки воздушной. Польские службы продолжили следить за ситуацией.

Как польские военные прокомментировали ситуацию?

Решение о развертывании дежурных сил принято из-за активности российских реактивных беспилотников на украинской территории.

Военное руководство задействовало Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента для привлечения необходимых сил и средств. Военные осуществляют непрерывный мониторинг обстановки в приграничном пространстве.

Превентивное реагирование и защита границ

Представители командования подчеркнули, что принятые меры носят исключительно превентивный характер. Они направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны, прежде всего в районах, граничащих с территориями, находящимися под угрозой.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию,

– сообщили в армейском руководстве.

Польские силы ПВО продолжают дежурство в соответствии с действующими процедурами реагирования на потенциальные угрозы. Ситуация находится под постоянным контролем военных оперативных служб.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что во время российских ударов по приграничным областям польская авиация уже выходила на патрулирование, а жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств рассылали расширенные предупреждения об опасности.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, в восточной части Польши ввели временные ограничения на полеты для обеспечения полной свободы действий национальной системы ПВО.