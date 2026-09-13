Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Що відбувалося в Польщі?

У Люблінському воєводстві вночі пролунали сирению. Мешканці кількох повітів, зокрема Свідницького, Влодавського, Ленчинського, Холмського та Красноставського, а також міста Хелм, отримали Alert RCB із попередженням про загрозу атаки з повітря.

Перед цим моніторингові канали повідомляли про ракету-дрон "Герань-5", яка прямувала в напрямку польського Замостя. Згодом її локацію було втрачено вже на території Польщі.

У Свідніку та Хелмі спрацювали сирени системи оповіщення. У соцмережах також з'явилося відео з Хелма, де близько 4:40 чути сирени.

У Польщі вили сирени: дивіться відео з мережі

Пізніше RCB повідомило про скасування загрози атаки з повітря. Польські служби продовжили стежити за ситуацією.

Як польські військові прокоментували ситуацію?

Рішення про розгортання чергових сил ухвалено через активність реактивних безпілотників Росії на українській території.

Військове керівництво задіяло Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента для залучення необхідних сил і засобів. Військові здійснюють безперервний моніторинг обстановки в прикордонному просторі.

Превентивне реагування та захист кордонів

Представники командування наголосили, що вжиті заходи мають виключно превентивний характер. Вони спрямовані на гарантування безпеки повітряного простору країни, перш за все в районах, які межують із територіями під загрозою.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності. Підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування,

– повідомили в армійському керівництві.

Польські сили ППО продовжують чергування відповідно до чинних процедур реагування на потенційні загрози. Ситуація перебуває під постійним контролем військових оперативних служб.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час російських ударів по прикордонних областях польська авіація вже виходила на патрулювання, а жителям Підкарпатського та Люблінського воєводств надсилали розширені сповіщення про небезпеку.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, у східній частині Польщі ввели тимчасові обмеження на польоти для забезпечення повної свободи дій національної системи ППО.