Польща вводить часткові обмеження на польоти через війну в Україні

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Що відомо про обмеження польотів у Польщі

За запитом військових Польське агентство аеронавігаційних послуг оголосило про створення нової тимчасової зони під назвою EPR134.

Обмеження діятиме з 10 вересня 2026 року до 9 грудня 2026 року.

Зона охоплює територію від рівня землі до висоти приблизно 3 кілометрів. Тому воно не поширюється на пасажирські літаки, що експлуатуються на великих висотах.

Суворо обмеження діятиме саме в нічний час.

Обмеження на польоти на сході Польщі / Фото Оперативного командування ЗС Польщі

Забезпечення безпеки польського повітряного простору є одним із пріоритетів Оперативного командування Збройних сил Польщі. Рішення, що впроваджуються, мають на меті забезпечити всім елементам польської системи протиповітряної оборони належну свободу дій та здатність ефективно реагувати на потенційні загрози, мінімізуючи вплив цих дій на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору,

– пояснили у командуванні.

До слова, Польща уже бере участь у нових військових навчаннях у Німеччині, які розробили американські військові з урахуванням досвіду російсько-української війни.