Це перший випадок, коли такі навчання проходить союзник США по НАТО – Польща. Американські військові планують проводити їх кілька разів на рік і очікують, що інші країни Альянсу також захочуть направити свої підрозділи для участі, пише Associated Press.

Що відомо про військові навчання поляків на досвіді українців?

За сценарієм польська група має непомітно пройти через територію, яку контролює умовний противник, подолати близько 100 кілометрів і дістатися до визначеної цілі. Після цього військові повинні завдати по ній удару дроном.

Навчання проходять на території Об'єднаного багатонаціонального центру підготовки в Гогенфельсі, у Баварії. Загальна площа полігону становить близько 3 тисяч квадратних кілометрів.

Польським спецпризначенцям протистоїть американський десантний підрозділ, який за сценарієм грає роль російських сил. Американські військові намагаються виявити польську групу за допомогою дронів. Якщо спецпризначенців помітять, для їх пошуку можуть залучити військову поліцію зі службовими собаками або додаткові безпілотники. Під час попередніх навчань американська сторона використовувала понад 100 дронів.

Військовим також потрібно залишатися непомітними для цивільних. На маршруті є села, ферми, міські райони та камери спостереження. Якщо місцеві жителі помітять підозрілих людей і повідомлять поліцію, ця інформація може допомогти американським військовим встановити місце перебування польської групи.

За словами американського офіцера, під час навчань використовують уроки, отримані з війни в Україні. Зокрема, враховують те, як безпілотники змінили ведення бойових дій і наскільки складно військовим переміщуватися непоміченими під постійним повітряним спостереженням.

Інтерес до українського досвіду використання дронів у сучасній війні зростає не лише в США. Європейські країни також намагаються адаптувати тактику, яку Україна застосовує на полі бою.

Водночас у Європі останнім часом почастішали випадки появи невідомих дронів біля військових та інших важливих об'єктів. Зокрема, цього місяця безпілотники помітили над німецькою військовою базою, а біля важливого вантажного аеропорту в Німеччині виявили дрон із вибухівкою.

Зауважимо, що ще у липні США попередили Польщу про те, що Росія може її атакувати, аби перевірити рішучість НАТО захищати своїх союзників.

Раніше ми писали про те, як українські дрони розгромили бригаду США під час вишколу в Німеччині.