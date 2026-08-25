Як повідомляють видання NDR, WDR та Sueddeutsche Zeitung, третій дрон знайшли ввечері 14 серпня у полі населеного пункту Кабельскеталь.

Що відомо про інцидент в аеропорту Лейпциг-Галле

Безпілотник виявили через 10 днів після першого інциденту на території летовища.

Наступного дня спеціалісти зафіксували на місці знахідки речовину, яка за попередніми аналізами є залишками вибухової суміші з гексогену. Сам безпілотник виявився несправним.

Представники Федеральної прокуратури Німеччини утрималися від офіційних коментарів.

Наразі німецькі слідчі опрацьовують докази зі слідами ДНК, виявленими на місці події в Лейпцигу. Вони збігаються з матеріалами після підпалу в логістичному центрі DHL у липні 2024 року. Через це влада країни підозрює можливу причетність російських спецслужб.

В урядовій коаліції Німеччини вже розпочали обговорення дзеркальних кроків проти Москви. Серед можливих заходів розглядають повне закриття російського державного культурного центру "Русскій дом" у Берліні.

Нагадаємо, 4 серпня поблизу українського вантажного літака Антонов в аеропорту Лейпциг-Галле виявили дрон із вибухівкою. Другий безпілотник, як підозрюють слідчі, ледь не зіткнувся з вантажним бортом DHL невдовзі після тимчасового закриття летовища.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на закритому засіданні президії ХДС сказав, що слідство впритул наблизилося до встановлення організаторів цих атак.

Одразу після інциденту у причетності до нього підозрювали Росію, але офіційно німецька влада наразі уникає прямого звинувачення, а просто говорить про можливу участь іноземних сил.

Німецькі регіони скаржаться на відсутність системного захисту критичної інфраструктури від атак безпілотників. Зокрема, у Нижній Саксонії закликають залучати Бундесвер та терміново обладнати великі летовища й порти необхідними засобами протиповітряної протидії.