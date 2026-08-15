Тамтешня влада скаржиться, що у регіонів здебільшого нема захисту від дронів, а аеропорт Ганновера не включили до загальнонаціональної програми захисту від безпілотників. Про це пише Stern.

Яка ситуація у Нижній Саксонії?

Голова земельного комітету ХДС Себастьян Лехнер заявив, що міністр внутрішніх справ Німеччини повинен швидко звернути увагу на безпеку регіону.

Уряд землі вже оголосив про свій намір взяти участь у розробці нової системи захисту від дронів.

В аеропорті Ганновера вже кілька разів вели спостереження за дронами, через що були призупинені рейси, а злітно-посадкові смуги закриті. У результаті було затримано 6 туристичних пасажирських рейсів, а вантажний літак – перенаправлено.

Аеропорт Ганновера є єдиним великим комерційним летовищем у Північній Німеччині з цілодобовою роботою.

Міністр економіки Нижньої Саксонії Грант Хендрік Тонне назвав його "логістичним та авіаційним серцем" регіону. За його словами, він має велике значення для транспорту та економіки, тому відсутність у переліку пріоритетних об'єктів є незрозумілою.

Земля готова профінансувати до половини необхідних інвестицій – максимум 4,88 мільйона євро. Решту коштів мають надати федеральний уряд та інші співвласники аеропорту.

Окрім аеропортів, Нижня Саксонія також має важливі інфраструктурні вузли у своїх портах. Так, міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Даніела Беренс зазначила, що вони належать до критичної інфраструктури. Вона розкритикувала федеральний уряд, що "поки що немає реального плану" щодо їхньої безпеки.

Поки що абсолютно незрозуміло, що робити, якщо там летить дрон. Чи може поліція його збити? Тоді він може впасти. А як щодо отриманої шкоди? Нам потрібна чітка правова основа для цих питань,

– обурився Лехнер про ситуацію у Нижній Саксонії.

Він вимагає закупити відповідне обладнання для захисту від дронів.

Лехнер також висловив свою загальну підтримку розгортання Збройних сил Німеччини для захисту від безпілотників, але вважає це нереалістичним, враховуючи нинішню більшість у федеральному уряді.

"Абсурдно, що ми не можемо розгорнути Бундесвер усередині країни в цьому випадку. Було б розумніше внести зміни до Основного закону та дозволити розгортання Бундесверу всередині країни для захисту від безпілотників. Але нам до цього ще дуже далеко. Я не вірю, що дружня Путіну партія "Альтернатива для Німеччини" погодиться на таку конституційну поправку", – сказав політик.

Нагадаємо, що аеропорт Лейпциг-Галле, де 5 серпня стався інцидент із дроном, є ключовим логістичним вузлом. За даними деяких медіа, в момент атаки один із літаків міг перевозити військові боєприпаси з Франції.

Німеччина майже не сумнівається, що це – справа рук Росії, але офіційно не поспішає цього визнавати.