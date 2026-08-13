Про це повідомляє Spiegel.
Що кажуть у Німеччині?
Німецькі служби безпеки зібрали та проаналізувати всі деталі цієї справи. Було зроблено висновок, що атаку могла скоїти саме Росія.
Влада (Німеччини – 24 Канал) наразі майже немає сумнівів, що за цією атакою стоїть Москва,
– зазначило видання.
При цьому абсолютної впевненості у цій версії досі немає. Тож офіційний Берлін не поспішає виступати зі звинуваченнями на адресу Кремля.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Глава МВС Німеччини Александр Добріндт допускав "сценарій гібридної атаки". Фактично йшлося про таємну операцію, яку організувала інша держава.
Добріндт теж наразі не поспішає називати винною саме Росію.
Слідство ведеться й надалі, розглядаються різні версії, але їх вважають вкрай малоймовірними.
"Якщо підозра підтвердиться, уряду Німеччини доведеться відреагувати. Негайне розслідування цієї справи НАТО – це мінімум, що можна зробити. Цілком імовірно, після цього будуть зроблені рішучі кроки", – запевнило видання.
Нагадаємо, що аеропорт Лейпциг-Галле є ключовим логістичним вузлом. За даними деяких медіа, в момент атаки один із літаків міг перевозити військові боєприпаси з Франції.
За кілька днів після інциденту підозрілі дрони також помітили над німецькою базою, де ремонтують системи Patriot.