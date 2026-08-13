Про це повідомляє Spiegel.

Що кажуть у Німеччині?

Німецькі служби безпеки зібрали та проаналізувати всі деталі цієї справи. Було зроблено висновок, що атаку могла скоїти саме Росія.

Влада (Німеччини – 24 Канал) наразі майже немає сумнівів, що за цією атакою стоїть Москва,

– зазначило видання.

При цьому абсолютної впевненості у цій версії досі немає. Тож офіційний Берлін не поспішає виступати зі звинуваченнями на адресу Кремля.

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт допускав "сценарій гібридної атаки". Фактично йшлося про таємну операцію, яку організувала інша держава.

Добріндт теж наразі не поспішає називати винною саме Росію.

Слідство ведеться й надалі, розглядаються різні версії, але їх вважають вкрай малоймовірними.

"Якщо підозра підтвердиться, уряду Німеччини доведеться відреагувати. Негайне розслідування цієї справи НАТО – це мінімум, що можна зробити. Цілком імовірно, після цього будуть зроблені рішучі кроки", – запевнило видання.

Нагадаємо, що аеропорт Лейпциг-Галле є ключовим логістичним вузлом. За даними деяких медіа, в момент атаки один із літаків міг перевозити військові боєприпаси з Франції.

За кілька днів після інциденту підозрілі дрони також помітили над німецькою базою, де ремонтують системи Patriot.