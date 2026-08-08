Про це повідомили в Tagesschau.
Що відомо про дрони, які літали в Німеччині?
Мехерніх розташований на південний захід від Бонна. Тут працює важлива база Бундесверу з підземним складом площею 30 тисяч квадратних метрів, де зберігають військове обладнання та запчастини.
На базі також ремонтують системи ППО Patriot. У виданні зазначили, що об'єкт вважають унікальним у Європі. За даними ЗМІ у ніч на 7 серпня охоронці зафіксували над базою шість прольотів дронів – з 22:00 до 5:00.
Під час останнього інциденту поліцейські, які прибули на місце після попередження, також побачили дрон. За даними конфіденційного звіту, він ненадовго кружляв над правоохоронцями.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Інцидент також зафіксувала військова поліція Бундесверу, яка спостерігала за дроном із відстані близько 40 метрів. Попередньо правоохоронці припустили, що це міг бути безпілотник Fly-380.
Він має розмах крил близько 3,8 метра, може долати до 400 кілометрів, розвивати швидкість до 150 кілометрів за годину та перевозити понад 10 кілограмів вантажу,
– зазначили у виданні.
Також поліція перевіряє, чи могли дрони використовувати для незаконної зйомки військового об'єкта. До розслідування також залучили військову контррозвідку Німеччини та федеральний центр боротьби з безпілотниками.
Інші новини про загадкові БпЛА у Німеччині
Роботу аеропорту Лейпцига призупиняли 5 серпня через підозрілий дрон біля злітно-посадкової смуги. За даними МЗС України, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки "Антонова" не були пошкоджені. Триває розслідування обставин події.
Камери спостереження зафіксували дрон близько 19:28 4 серпня. Він залетів із Півдня та приземлився на території аеропорту, а о 23:42 завис у повітрі між двома українськими літаками. Після "контакту між дроном і співробітником" БпЛА знову приземлився.
Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав владу Німеччини суттєво активізувати зусилля у сфері протиповітряного захисту. На його думку, інциденти з невстановленими безпілотниками біля важливих об'єктів ставатимуть дедалі частішими.