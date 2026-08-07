Про це повідомили в ntv.

Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав владу Німеччини суттєво активізувати зусилля у сфері протиповітряного захисту.

На його думку, інциденти з невстановленими безпілотниками біля важливих об'єктів ставатимуть дедалі частішими.

Ми обов'язково маємо вжити заходів, щоб дуже швидко виявляти ці атаки дронів і, за необхідності, мати можливість їх збивати,

– наголосив Паппергер.

Очільник компанії зазначив, що країна поки що не має належного рівня захисту від подібних загроз, оскільки ще не скрізь оснащена відповідними оборонними технологіями.

Він також підкреслив, що загрозливі ситуації виникають не лише біля летовищ.

Крім аеропортів, існує ще багато інших об'єктів, які мають критичне значення для нашої інфраструктури,

– сказав Паппергер

Ця заява пролунала на тлі нещодавньої надзвичайної події у німецькому аеропорту Лейпцига.

У ніч проти 5 серпня поблизу українського вантажного літака "Антонов", завантаженого боєприпасами, виявили безпілотник із вибухівкою та детонатором.

Представники НАТО вже підтвердили, що проінформовані про цей випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що другий за величиною аеропорт Німеччини зупиняв роботу через підозрілий предмет.

Також МЗС України прокоментувало інцидент в аеропорту Лейпцига, зазначивши, що внаслідок події ніхто не постраждав, а українські літаки ушкоджень не зазнали.