Про це повідомляють інформаційна агенція Reuters та видання Bild.

Що стало на заваді роботі летовища?

Південну злітно-посадкову смугу аеропорту, який є одним із ключових логістичних хабів DHL, тимчасово закрили через виявлення підозрілого предмета. Після перевірки із застосуванням спеціального обладнання роботу летовища відновили.

Водночас поліція з'ясовує обставини появи невстановленого літального об'єкта, який може бути пов'язаний з інцидентом. Уночі через це кілька рейсів, зокрема пасажирських, перенаправляли до інших аеропортів.

Німецькі аеропорти нині працюють у режимі підвищеної готовності після серії несанкціонованих польотів дронів над військовими об'єктами, портами, енергетичною та логістичною інфраструктурою.

Федеральна поліція Німеччини не виключає, що за такими інцидентами може стояти Росія.

Як Кремль перевіряє реакцію Європи й НАТО?

У Росії, ймовірно, почали використовувати захоплені українські далекобійні безпілотники для реалізації власних операцій. За даними журналістів "Мілітарного", ці БпЛА можуть застосовуватися не лише для ударів по Україні, а й під час диверсій або провокацій у країнах Європи під виглядом українських атак.

До слова, таку можливість фактично підтвердив радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Слід зазначити, що реакція країн НАТО на російські повітряні провокації залишається різною. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Румунія після законодавчих змін почала активніше збивати ворожі безпілотники, тоді як дії Польщі викликають запитання. Він нагадав, що російська ракета Х-101 пролетіла близько 93 кілометрів територією країни, але її не перехопили, хоча для цього не обов'язково використовувати комплекси Patriot.

Коваленко наголосив, що Польща, як ключова держава східного флангу НАТО, має діяти рішучіше. Водночас він зазначив, що цього року європейські союзники вже значно серйозніше оцінюють загрозу з боку Росії та активніше готуються до можливого протистояння.