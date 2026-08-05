Об этом сообщают информационное агентство Reuters и издание Bild.

Что помешало работе аэропорта?

Южную взлетно-посадочную полосу аэропорта, который является одним из ключевых логистических хабов DHL, временно закрыли из-за обнаружения подозрительного предмета. После проверки с использованием специального оборудования работа аэропорта была возобновлена.

В то же время полиция выясняет обстоятельства появления неустановленного летательного объекта, который может быть связан с инцидентом. Ночью из-за этого несколько рейсов, в том числе пассажирских, перенаправляли в другие аэропорты.

Немецкие аэропорты в настоящее время работают в режиме повышенной готовности после серии несанкционированных полетов дронов над военными объектами, портами, энергетической и логистической инфраструктурой.

Федеральная полиция Германии не исключает, что за такими инцидентами может стоять Россия.

Как Кремль проверяет реакцию Европы и НАТО?

В России, вероятно, начали использовать захваченные украинские дальнобойные беспилотники для проведения собственных операций. По данным журналистов "Милитарного", эти БПЛА могут применяться не только для нанесения ударов по Украине, но и при проведении диверсий или провокаций в странах Европы под видом украинских атак.

К слову, такую возможность фактически подтвердил советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Следует отметить, что реакция стран НАТО на российские воздушные провокации остается неоднородной. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Румыния после изменений в законодательстве начала активнее сбивать вражеские беспилотники, тогда как действия Польши вызывают вопросы. Он напомнил, что российская ракета Х-101 пролетела около 93 километров над территорией страны, но ее не перехватили, хотя для этого не обязательно использовать комплексы Patriot.

Коваленко подчеркнул, что Польша, как ключевое государство восточного фланга НАТО, должна действовать более решительно. В то же время он отметил, что в этом году европейские союзники уже значительно серьезнее оценивают угрозу со стороны России и активнее готовятся к возможному противостоянию.