Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу пояснив, наскільки змінилося ставлення європейських союзників до можливої російської агресії. Він також розповів, чи готуються країни НАТО до війни та що досі уповільнює цей процес.

Реакція країн НАТО залишається різною

Румунія почала активніше реагувати на російські безпілотники після ухвалення законодавчих змін, які дозволили застосовувати армію для їхнього збиття у мирний час. У Польщі ситуація залишається менш зрозумілою, хоча російські дрони вже порушували її повітряний простір, а перехоплювати їх доводилося нідерландським винищувачам F-16.

Зараз російська ракета пролетіла близько 93 кілометрів територією Польщі. Як її не збити? Це крилата ракета Х-101, для неї не потрібен Patriot, є й інші засоби,

– наголосив Коваленко.

Польща багато років збільшує фінансування армії та проводить її модернізацію, а тема російської загрози й захисту кордонів посідає важливе місце у внутрішній політиці країни. Після Смоленської трагедії там також тривалий час обговорювали можливу причетність російських спецслужб, однак нові порушення повітряного простору знову демонструють проблеми з готовністю реагувати на загрози.

Польща вважається оплотом східного флангу НАТО, але кожна така дія Росії фактично обнуляє у свідомості багатьох готовність Альянсу до війни,

– пояснив керівник ЦПД.

Коваленко зазначив, що Польщі важливо діяти активніше, адже її оборонні спроможності мають особливе значення для всього східного флангу НАТО. Нинішню реакцію польської армії він назвав дивною з огляду на обсяги коштів, які країна вкладає у безпеку та переозброєння.

Європа прискорила підготовку до можливої війни

Під час спілкування з представниками НАТО та європейськими військовими цього року українська сторона вже чує зовсім інші оцінки російської загрози. Якщо ще два роки тому попередження про можливу агресію проти країн Європи не сприймали серйозно, то зараз в Альянсі допускають такий сценарій протягом наступних років, причому в Україні вважають, що це може статися раніше, ніж прогнозують окремі європейські держави.

Коли ми говорили про це два роки тому, з нас відверто посміювалися. Зараз вони вже впевнені, що російська агресія можлива протягом наступних років,

– розповів Коваленко.

Спільна підготовка Європи просувається повільніше, ніж рішення окремих країн, які вже розвивають військово-промислові комплекси та змінюють законодавство. Серед іншого, держави намагаються спростити швидке переміщення військ через кордони, адже нинішні внутрішні правила можуть затримувати перекидання підрозділів із Франції чи Німеччини до країн Балтії.

Робота ведеться в рази швидше, ніж у проміжку між 2022 і 2024 роками. Повільно, втрачено багато часу, але Європа до війни готується,

– наголосив керівник ЦПД.

У частині країн також обговорюють відновлення військового призову, поліпшення умов контрактної служби та збільшення обсягів озброєння. Паралельно уряди нарощують оборонне виробництво й усувають законодавчі перешкоди, які можуть сповільнити дії армій у разі прямої загрози.

Коваленко оцінив готовність НАТО до війни: дивіться відео