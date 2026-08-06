Про це пишуть WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung із посиланням на конфіденційний поліцейський звіт, передає Tagesschau.

Що перевозив літак авіакомпанії "Антонов"?

За оприлюдненими даними, один із літаків Ан-124 авіакомпанії "Антонов" перевозив військові боєприпаси. Їх нібито незадовго до цього доставили з Франції до Лейпцига, після чого він мав вирушити далі, припускають ЗМІ.

Водночас у Міноборони Німеччини уточнили, що військових перевезень Бундесверу в цей момент в аеропорту не здійснювали.

Камери спостереження зафіксували дрон близько 19:28 4 серпня. Він залетів із Півдня та приземлився на території аеропорту, а о 23:42 завис у повітрі між двома українськими літаками. Після "контакту між дроном і співробітником" БпЛА знову приземлився.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав інцидент "новим рівнем небезпеки" та припустив, що дрон спеціально модифікували, аби він міг обійти системи захисту аеропорту.

Крім того, через інцидент вантажний літак DHL, який прибував із Марселя, був змушений піти на друге коло під час посадки. За даними слідства, у повітрі літак зіткнувся з невідомим об'єктом. Ймовірно, це був ще один дрон. Зрештою він приземлився, але в аеропорту Ганновера, де експерти виявили пошкодження носової частини літака.

Нагадаємо, 5 серпня роботу аеропорту Лейпцига призупиняли через підозрілий предмет біля злітно-посадкової смуги. За даними МЗС України, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки "Антонова" не були пошкоджені. Триває розслідування обставин події.