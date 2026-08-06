Об этом сообщают WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на конфиденциальный полицейский отчет, передает Tagesschau.

Что перевозил самолет авиакомпании "Антонов"?

Согласно обнародованным данным, один из самолетов Ан-124 авиакомпании "Антонов" перевозил военные боеприпасы. Их якобы незадолго до этого доставили из Франции в Лейпциг, после чего самолет должен был отправиться дальше, предполагают СМИ.

В то же время в Минобороны Германии уточнили, что военных перевозок Бундесвера в этот момент в аэропорту не осуществлялось.

Камеры наблюдения зафиксировали дрон около 19:28 4 августа. Он залетел с юга и приземлился на территории аэропорта, а в 23:42 завис в воздухе между двумя украинскими самолетами. После "контакта между дроном и сотрудником" БПЛА снова приземлился.

Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент "новым уровнем опасности" и предположил, что дрон был специально модифицирован, чтобы он мог обойти системы защиты аэропорта.

Кроме того, из-за инцидента грузовой самолет DHL, прибывавший из Марселя, был вынужден совершить второй круг во время посадки. По данным следствия, в воздухе самолет столкнулся с неизвестным объектом. Вероятно, это был еще один дрон. В конце концов он приземлился, но в аэропорту Ганновера, где эксперты обнаружили повреждения носовой части самолета.

Напомним, 5 августа работу аэропорта Лейпцига приостановили из-за подозрительного предмета возле взлетно-посадочной полосы. По данным МИД Украины, в результате инцидента никто не пострадал, а самолеты "Антонова" не были повреждены. Продолжается расследование обстоятельств происшествия.