Об этом 24 Каналу сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Как МИД прокомментировало инцидент?

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в результате инцидента в аэропорту Лейпцига никто не пострадал. Самолеты украинской компании "Антонов" также не получили повреждений.

К расследованию привлечены Центральное подразделение по противодействию экстремизму Саксонии при Генеральной прокуратуре Дрездена и Полицейский центр по борьбе с терроризмом и экстремизмом Государственного уголовного управления Саксонии.

В МИД отметили, что дипломаты и консулы Посольства Украины в Германии поддерживают постоянную связь с немецкими правоохранительными органами.

Также Украина взаимодействует с представителями компании "Антонов" и ожидает дальнейшей информации о ходе расследования и обстоятельствах инцидента.

Что говорят в Германии?

В The Guardian сообщили, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что обнаружение дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига свидетельствует о "новом уровне опасности". В настоящее время власти проверяют, могло ли за этим инцидентом стоять иностранное государство.

Мы имеем дело с угрозой, за которой могут стоять и иностранные государства – это станет предметом расследования. Очевидно, что их цель – посеять значительную неопределенность и дестабилизировать ситуацию в Германии,

– сообщил Добриндт.

В издании отметили, что Добриндт и другие немецкие чиновники не называли Россию среди возможных причастных к инциденту. В то же время они подчеркнули, что проверяют все возможные версии.

Подозрения в адрес России возникли из-за того, что аэропорт является важным логистическим узлом НАТО и базой украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" в Европе. Россию ранее уже обвиняли в диверсионной деятельности на территории европейских стран.

В ЕС также прокомментировали ситуацию: что известно?

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что расследование инцидента в аэропорту Лейпцига относится к компетенции национальных органов Германии.

У нас действует законодательство об авиационной безопасности, а это означает, что назначение национальных органов для обеспечения безопасности аэропортов и их непосредственного окружения является обязанностью государств-членов, и особенно в данном случае,

– отметила Итконен.

Что еще известно об инциденте?

В среду, 5 августа, аэропорт в Лейпциге приостановил работу из-за подозрительного предмета. Угрозу обнаружили рядом с взлетно-посадочной полосой.

Южную взлетно-посадочную полосу аэропорта, который является одним из ключевых логистических хабов DHL, временно закрыли из-за обнаружения дрона. После проверки с использованием специального оборудования работу аэропорта возобновили.

Немецкие аэропорты в настоящее время работают в режиме повышенной готовности после серии несанкционированных полетов дронов над военными объектами, портами, энергетической и логистической инфраструктурой.