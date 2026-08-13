Об этом сообщает Spiegel.

Что говорят в Германии?

Немецкие спецслужбы собрали и проанализировали все детали этого дела. Был сделан вывод, что атаку могла совершить именно Россия.

У властей (Германии – 24 Канал) на данный момент практически нет сомнений, что за этой атакой стоит Москва,

– отметило издание.

При этом абсолютной уверенности в этой версии до сих пор нет. Поэтому официальный Берлин не спешит выдвигать обвинения в адрес Кремля.

Глава МВД Германии Александр Добриндт допускал "сценарий гибридной атаки". Фактически речь шла о секретной операции, организованной другим государством.

Добриндт тоже пока не спешит называть виновной именно Россию.

Расследование продолжается, рассматриваются различные версии, но их считают крайне маловероятными.

"Если подозрение подтвердится, правительству Германии придется отреагировать. Немедленное расследование этого дела НАТО – это минимум, что можно сделать. Вполне вероятно, после этого будут предприняты решительные шаги", – заверило издание.

Напомним, что аэропорт Лейпциг-Галле является ключевым логистическим узлом. По данным некоторых СМИ, в момент атаки один из самолетов мог перевозить военные боеприпасы из Франции.

Через несколько дней после инцидента подозрительные дроны также были замечены над немецкой базой, где ремонтируются системы Patriot.