У Вашингтоні вважають, що метою таких дій може бути політичний тиск на союзників і спроба вплинути на подальшу підтримку України. Про це пише The Telegraph.

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Чи справді Росія може напасти на Польщу?

Серед основних ризиків, які розглядають американські аналітики, називають можливі удари по критично важливій інфраструктурі Польщі. Йдеться про енергетичні об’єкти, транспортні вузли та інші стратегічні системи, які можуть стати мішенями для ракетних ударів або атак безпілотників.

За оцінками, подібні дії дозволили б Росії зберігати дистанційний характер ескалації, одночасно тестуючи швидкість і рішучість реагування НАТО.

Окремо розглядається сценарій можливих інцидентів на сухопутному кордоні Польщі з Білоруссю та російським Калінінградським ексклавом. Серед потенційних варіантів – короткочасні перетини кордону військовими підрозділами, інсценовані "помилкові заходи" техніки або демонстраційні дії, які можуть бути подані як випадкові інциденти.

Такі сценарії, за даними джерел, можуть використовуватися Росією для створення правової та політичної невизначеності в межах НАТО.

Окрему увагу приділяють гібридним методам ведення потенційної ескалації. Йдеться про поєднання військових, інформаційних і психологічних інструментів – від атак дронами до інформаційних кампаній, які можуть подавати інциденти як локальні або випадкові.

Мета таких дій, за оцінками західних аналітиків, полягає у розхитуванні єдності союзників і створенні сумнівів щодо готовності НАТО реагувати.

Водночас, за даними джерел, ключовою ціллю потенційних провокацій є перевірка статті 5 Вашингтонського договору та реакції Альянсу на обмежені інциденти.

Також розглядається сценарій, за якого Росія намагатиметься домогтися політичних поступок, зокрема щодо скорочення підтримки України з боку Заходу. Такі дії можуть бути частиною ширшої стратегії тиску на європейську безпеку без переходу до повномасштабної війни з НАТО.

У Північноатлантичному альянсі наголошують, що будь-яка атака на територію держав-членів розглядатиметься як напад на весь блок. Союзники підкреслюють готовність до реагування відповідно до статті 5, включно з військовими та політичними заходами у разі ескалації.

Нагадаємо, у коментарі для 24 Каналу дипломат Роман Безсмертний заявив, що Росія вже може готуватися до подальшого загострення ситуації з країнами Європейського Союзу, а в перспективі – до потенційного збройного конфлікту.

За його словами, останні дії Москви, зокрема обмеження залізничного сполучення на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією, можуть бути частиною ширшої стратегії підготовки до ескалації. Він звертає увагу, що паралельно російська пропаганда регулярно звинувачує країни Балтії та НАТО у нібито підготовці до нападу на Росію.

Безсмертний наголосив, що найбільшу увагу до потенційних загроз мають приділяти країни Балтії, Скандинавії та Польща. Саме ці держави, на його думку, можуть стати ключовими напрямками політичного та військового тиску з боку Росії. Він зазначає, що дії Кремля можуть бути спрямовані на підвищення рівня напруженості в прикордонних регіонах і створення умов для подальших провокацій.