Зважаючи на це, Європу можуть чекати провокації, які завершаться війною. Про це 24 Каналу розповів історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що уважними насамперед мають бути країни Балтії, Скандинавії та Польща.

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Росія може готувати напад на країни ЄС

Дипломат зазначив, що, попри те, що Росія веде гібридну війну, факт закриття залізничних сполучень чітко вказує, що попереду на російських територіях відбудеться формування відповідних баз, підрозділів та угрупувань, які будуть загрозою для країн Балтії.

Країна-агресорка буде намагатись підняти рівень готовності до загрози цим державам, яка сьогодні є на території Білорусі. Це чітко свідчить стратегію Володимира Путіна – іти на загострення.

Чи обов'язково це загострення в перспективі перетвориться на конвенційну війну? Я в цьому ні найменших сумнівів не маю, адже схожа логіка повторюється. Згадаймо російсько-український кордон – з'являлись проблеми економічного, політичного характеру, відбувалось звуження торгівлі, розташування військ в прикордонні для навчання. Це закінчилось агресією,

– наголосив він.

Безсмертний про напад Росії на ЄС: дивіться відео

Цікаво, що волночас на початку цього місяця російський диктатор заявив, що для Росії, мовляв, нема жодного сенсу нападати на Європу та воювати з НАТО. Підготовку до військового протистояння з Альянсом він назвав "маячнею" і "свідомою провокацією".