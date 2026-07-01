Про це глава держави заявив під час пресконференції у Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в Раді ЄС.

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Чи завадить Польща вступу України до ЄС?

За його словами, Україна виконала всі умови, які були визначені європейськими інституціями, тому розраховує, що партнери ухвалюватимуть рішення відповідно до встановлених правил.

Незважаючи на Орбана і на все інше ми зробили все. Я сподіваюся, що Петер Мадяр це підтримує. Я так само сподіваюся, що польський уряд це підтримує. Важливо розуміти: коли у нас є правила – не просто політичні емоції, а правила – ми маємо робити те, що повинні зробити,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжувала реалізовувати необхідні реформи, паралельно захищаючи не лише власну державу, а й безпеку всього європейського континенту.

Окремо глава держави прокоментував українсько-польські відносини та можливі історичні суперечки, які періодично виникають між двома країнами. На його думку, минулі конфлікти не повинні визначати сучасне партнерство чи впливати на процес європейської інтеграції.

"У нас є певні труднощі в нашій історії. Але більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак зараз ми живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, і ми маємо бути єдиними", – наголосив президент.

Володимир Зеленський також підкреслив, що сьогодні Україна фактично захищає безпеку всієї Європи.

Ми захищаємо ЄС, ми маємо думати про безпеку наших народів у майбутньому. Відповіді можна знайти на будь-які питання, якщо ми готові бути сильними сусідами і справді хочемо їх знайти,

– зазначив глава держави.

Президент також згадав нещодавню Конференцію з відбудови України, яка відбулася у польському Ґданську. За його словами, масштабна участь представників польського бізнесу, міжнародних компаній та партнерів продемонструвала, що попри окремі дискусійні питання Україна та Польща залишаються стратегічними союзниками.

Зеленський висловив сподівання, що така підтримка збережеться і під час ухвалення рішень щодо подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Варто зазначити, що попри попередні побоювання, під час конференції атмосфера між українською та польською делегаціями була конструктивною та дружньою. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск тепло привітав делегацію України на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко, наголосивши, що українці мають почуватися в Польщі як удома. Він також закликав до єдності та тіснішої співпраці, зокрема в економічній сфері.

Міністр державних активів Польщі Войцех Балчун визнав, що напередодні заходу існували побоювання щодо можливого напруження у двосторонніх відносинах. Водночас, за його словами, конференція продемонструвала готовність сторін до конструктивного діалогу.