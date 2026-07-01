Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що найкращим варіантом буде з'ясувати усі розбіжності в присутності посередників. Адже в такому випадку можна уникнути непорозумінь і спекуляцій.

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Чому саме Євросоюз має стати посередником?

На думку експерта, тоді відносини між Україною та Польщею справді можуть налагодитися. Можемо згадати ситуацію з Віктором Орбаном, який часто безпідставно критикував Україну. Але все вирішувалось не у двосторонньому форматі, а через Брюссель.

Ми нічого не робили кулуарно, не намагалися зіштовхнути когось лобами, щоб пропаганда не створила таку картинку. Навпаки ми намагалися спокійно все пояснити, відповісти на претензії, надавали факти, які підтверджують, що Угорщина порушує спільну безпекову політику ЄС,

– додав Олександр Краєв.

Тоді Орбан дослухався, бо коли в "кімнаті" з'являвся Європейський Союз, йому не хотілося продовжувати свої звинувачення. Тому у сьогоднішній ситуації потрібно, звісно, пам'ятати про добросусідство, але й не дозволяти переходити межі й ображати нашу національну гідність.

Щодо Польщі, то з президентом Каролем Навроцьким краще спілкуватися при свідках з Європейської комісії. Загалом Євросоюз мав би вказати полякам на те, що сьогодні є загроза для всієї Європи в обличчі Росії.

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"Тому підтримка України, її підтримка, безпекова та економічна співпраці – це запорука безпеки Європи. Без України всі російські бригади доведеться стримувати європейцям. Про це варто нагадати зокрема полякам", – підкреслив Олександр Краєв.

Цікаво, що раніше Кароль Навроцький говорив про те, що існування вільної та незалежної України – це ключова запорука безпеки Польщі. Втім сьогодні саме президент Польщі позбавив Володимира Зеленського ордена Білого орла. Причиною стало те, що напередодні один з підрозділів ССО ЗСУ отримав найменування на честь Героїв УПА.