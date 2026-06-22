Президента Польщі цитує polsatnews.pl.

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Що відповів Навроцький?

Володимир Зеленський заявляв, що рішення позбавити його ордена Білого Орла пов'язане з внутрішньополітичними чварами в Польщі та розпалюванням ворожнечі до українців.

Зокрема, він казав, що таким способом Кароль Навроцький "бореться за позицію своєї партії проти прем'єра Дональда Туска". А Україна не має до цього відношення, тож "це їхня внутрішня справа", нагадало видання слова українського лідера.

Польский президент заявив, що ситуація не стосується лише внутрішньої політики країни. За його словами, йдеться про сприйняття історичних питань.

Володимире, шановний пане Президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам та польським дітям. Президент Зеленський помиляється,

– сказав Навроцький.

За словами Зеленського, у цій ситуації Навроцький використовує Україну як елемент політичної боротьби. Так раніше робив експрем'єр Угорщини Віктор Орбан, тому український президент вважає, що "ця історія закінчиться погано".

Нагадаємо, Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. Сталось це через найменування одного з підрозділів ССО ЗСУ іменем Героїв УПА.