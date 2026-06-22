Слова президента Польши приводит polsatnews.pl.

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Что ответил Навроцкий?

Владимир Зеленский заявлял, что решение лишить его ордена Белого Орла связано с внутриполитическими склоками в Польше и разжиганием вражды к украинцам.

В частности, он говорил, что таким способом Кароль Навроцкий "борется за позицию своей партии против премьера Дональда Туска". А Украина не имеет к этому отношения, так что "это их внутреннее дело", напомнило издание слова украинского лидера.

Польский президент заявил, что ситуация не касается только внутренней политики страны. По его словам, речь идет о восприятии исторических вопросов.

Владимир, уважаемый господин Президент, этот спор вообще не касается внутренних дел Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько вреда украинские националисты причинили полякам и польским детям. Президент Зеленский ошибается,

– сказал Навроцкий.

По словам Зеленского, в сложившейся ситуации Навроцкий использует Украину как элемент политической борьбы. Так раньше поступал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, поэтому украинский президент считает, что "эта история закончится плохо".

Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши. Произошло это из-за наименования одного из подразделений ССО ВСУ именем Героев УПА.