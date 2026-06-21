Однак це може погано закінчитися. Подібна історія, як пригадав Зеленський, уже була з Віктором Орбаном. Відповідну заяву глава держави зробив під час інтерв'ю для ТСН.

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Що сказав Зеленський про Навроцького?

Український лідер заявив, що сприймає ситуацію як суто електоральну гру: на його думку, Кароль Навроцький веде внутрішньополітичну боротьбу у Польщі за вплив і позиції у своїй партії та протистояння з урядом Дональда Туска.

При цьому, Україна фактично використовується як елемент політичної боротьби. Президент Зеленський наголосив, що Навроцький, як він вважає, підживлює негативні настрої щодо українців у внутрішній політиці.

Це те, що робив Орбан. Це погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано,

– сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що політичні дивіденди, побудовані на ненависті, є шкідливими, бо зрештою вони руйнують міжнаціональні відносини.

Пригадав український президент ще один цікавий момент. Він згадав першу зустріч із Навроцьким у Польщі, під час якої той подарував йому книгу про Волинську трагедію.

"Я ж про це не говорю. Я не казав людям. Я спокійно з цим живу. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки, які я вважаю неправильними", – пояснив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що в Польщі діє демократія, а не монархія, і тому політикам слід будувати конструктивні відносини з Україною, яка нині, на його думку, захищає не лише себе, а й Європу, включно з Польщею.

Що цьому передувало?

Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла, наданого йому кількома роками раніше. На такий крок він пішов через найменування одного з підрозділів Сил оборони іменем Героїв УПА, що у Польщі сприйняли за неповагу.

Проте необхідність повернення нагороди президент України сприйняв гідно – орден поїхав Новою поштою до Кароля Навроцького. Позицію Володимира Зеленського підтримала низка політичних діячів, які відмовилися від своїх нагород, колись виданих їм Польщею.

До Польщі повернулися й інші Ордени Білого Орла, які були в українських президентів: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відмовилися від цих нагород.