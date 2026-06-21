Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Постернак, зазначивши, що сьогоднішнє нагородне непорозуміння між Україною і Росією є віддзеркаленням внутрішньополітичного дискурсу всередині Польської Республіки. Адже в країні відбувається дуже серйозна трансформація партійно-політичного поля.

До теми "Ситуація загострюється": Сибіга розповів, що у Польщі зростають антиукраїнські настрої

Що стало причиною конфлікту між Україною та Польщею?

Постернак пояснив, що президент Кароль Навроцький має конфлікт з прем'єром Дональдом Туском. Вся ця історія була йому потрібна для того, щоб вдарити по позиціях партії "Громадянська коаліція", лідером якої є Туск.

Які політичні процеси всередині Польщі впливають на її відносини з Україною: дивіться відео

Польща, як зауважив він, є парламентсько-президентською республікою. І прем'єр-міністр – вагоміша персона з погляду визначення внутрішньої політики, ніж президент. Це проявляється в так званому праві контрасигнації. Це означає, що рішення президента візуються прем'єр-міністром.

Суть плану Навроцького полягала у наступному: він видає указ про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. І це стає проблемою для Туска, адже половина прихильників партії Туска підтримує це рішення президента Польщі, а інша половина

– ні, – зазначив політтехнолог.

Тому, на його думку, підписуючи це рішення, Туск бив по тій частині польського електорату, яка вважала його лібералом і адекватним. А інша частина, якби він не підписав, розчарувалася б у ньому. І тоді б в перспективі почався електоральний перетік

Але Зеленський врятував Туска. Наш президент замість того, щоб чекати, поки цей указ буде контрасигнанований прем'єром Польщі, сам швидко відправив цю нагороду до Польщі, позбавивши Туска незручного вибору і врятувавши його від спроби Навроцького використати це як політичну технологію,

– підкреслив Олег Постернак.

Тому у цьому випадку Україна захистила україно-польські відносини, маневруючи між різними центрами влади і політично-партійного вогню, який запалився через антиукраїнську істерію. Тому що Навроцький не робить нічого нового. Він бере за основу ті політичні технології, які свого часу використовував експрем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Додамо, що 19 червня Кароль Навроцький заявив, що позбавляє Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який є найвищою нагородою Польщі. Президент Польщі пояснив свої дії тим, що в Україні одному зі спецпідрозділів у війську було надане почесне найменування "Героїв УПА". Навроцький наголосив, що це рішення не спрямоване "проти української нації та не означає зміни стратегічного напрямку політики безпеки Польщі".