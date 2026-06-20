Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Як Зеленський прокоментував відправку ордена до Польщі?

Передусім президент України, посилаючись на слова польського лідера, зазначив, що Орден Білого Орла – це не просто почесна нагорода. Це знак найвищої довіри з боку Речі Посполитої.

Він символізує особливий зв'язок із польською державою та глибоку вдячність її народу. Така відзнака передбачає не лише визначні заслуги, а й повагу до цінностей, на яких ґрунтується спільнота.

"Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатися", – висловився президент України.

Так, Зеленський показав, як наданий йому орден відправляють до Польщі Новою поштою".



Орден Білого Орла відравили до Польщі Новою Поштою / Фото зі сторінки Зеленського