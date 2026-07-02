На цей момент Росія програє війну: інтерв'ю генерала Міка Раяна

В ефірі YouTube-каналу 24 Каналу відомий військовий аналітик, письменник і генерал ЗС Австралії у відставці Мік Раян поділився своїм баченням поточної фази війни в Україні.

В ексклюзивному інтерв'ю генерал Раян детально розібрав провал наступальних планів Кремля на Донбасі, ефективність нової стратегії глибоких ударів ЗСУ та ізоляцію окупованого Криму.

Чому найближчі союзники Путіна втрачають віру в його перемогу та як Захід змінює своє ставлення до тривалого протистояння – читайте в інтерв'ю постійного експерта 24 Каналу.

24 Канал публікує тестову версію інтерв'ю генерала Міка Раяна. Повну версію цієї розмови можна переглянути на YouTube-каналі War & Politics 24. Вона англійською мовою.

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Ситуація на полі бою та брехня Путіна

Вчора Путін заявив, що українські удари безпілотниками та ракетами по російській території нібито не впливають на ситуацію на полі бою. Водночас він продовжує говорити так, ніби Росія стабільно досягає військових успіхів, хоча багато аналітиків не бачать жодного прориву, про який постійно натякає Москва. Чому Путін вірить у перемоги на полі бою, яких насправді не існує?

Ми знаємо, що майже кожного разу, коли Путін відкриває рота про війну в Україні, він бреше. Але він змушений брехати, тому що його військові виявилися далеко не такими успішними, як він сподівався.

Крім того, він має розповідати російському народу історію, яка б виправдала ті півтора мільйона втрат, яких вони зазнали у цій війні. Це один зі способів, за допомогою якого він сподівається зберегти свою посаду.

Яка реальна ставка Кремля у цій війні на даному етапі, цього літа?

На цей час Росія програє війну. Вони не досягли жодного прогресу у своєму весняному наступі. Вони рухаються назад.

Як результат цього, Путіну доводиться знову і знову відсувати дату захоплення всього Донбасу.

Український президент за останні 24 години згадав про 15 послідовних термінів, встановлених Володимиром Путіним для захоплення Донбасу.

Дуже малоймовірно, що росіяни вкладуться навіть у свій останній встановлений термін – грудень цього року.

Повна версія інтерв'ю генерала Міка Раяна (англійською мовою) – дивіться відео:

Нова фаза війни: глибокі удари та ізоляція Криму

Україна зараз намагається робити дві дуже складні речі одночасно: утримувати фронт і систематично завдавати ударів по військовій системі Росії в тилу – паливній інфраструктурі, логістиці, об'єктах в окупованому Криму та глибоко всередині РФ. Що це говорить вам про поточну фазу війни?

Я думаю, що цього року ми бачимо, як Україна підвищила ефективність своїх військових операцій на багатьох рівнях. Вона покращила оборону – ми бачимо це по тому, як фактично зупинено російський наземний наступ, попри дрібні проникнення в різних місцях.

Ми бачимо це по ударах середньої дальності (до 150 кілометрів), які серйозно руйнують російську логістику. І ми бачимо це по зростанню стратегічних ударів по нафтопереробних заводах, об'єктах оборонної промисловості та російській ППО.

Найважливіше те, що Україна синхронізує все це як частину своєї єдиної військової стратегії.

На кожному рівні Україна покращила свої показники цього року і реально змінила динаміку цієї війни.

Ми всі бачили відео, де росіяни стоять у довгих чергах на заправках і скаржаться, що не можуть заправити авто, щоб поїхати на літній відпочинок до окупованого Криму. Як генерал, коли ви дивитеся на ці сцени, ви бачите в цьому дрібну незручність чи ознаку того, що війна починає входити в повсякденне життя росіян і може змінити настрої всередині РФ?

Я думаю, що це безумовно змінює свідомість російського народу, але я не впевнений, що у них є багато можливостей змінити хід війни через це. Те, що їм це не подобається, ще не означає, що вони можуть щось із цим вдіяти.

Путін та його поплічники затиснули систему безпеки в Росії так, як навіть Радянський Союз ніколи не робив. Можливість окремої людини змінити політику в Росії є вкрай мінімальною.

Так, вони завжди адаптуються. Це їхній звичний стан розуму, коли йдеться про імперіалістичну країну. Але Путін визнав проблеми з пальним в інтерв'ю. Він сказав: "Так, у нас є проблеми, але вони не впливають на поле бою". Якщо вони не мають військового значення, чому Кремль змушений говорити про них публічно на камеру?

Йому доводиться визнавати, що відбувається щось не на користь Росії, тому що неможливо ігнорувати сотні безпілотників, які щодня летять в Росію з України.

Неможливо ігнорувати ці дуже значні удари по різних НПЗ та безпілотники, що літають над Москвою. Ви просто не можете це приховати. Тому він змушений це якось визнавати.

Але зрештою Путін зберігає свої максималістські цілі щодо України – підпорядкувати її собі. Він від цього не відступив. Просто зараз він менш ніж коли-небудь здатний цього досягти.

Минулого разу ми обговорювали Крим і погодилися, що Росія не поверне його у звичному форматі без бою. Якими можуть бути потенційні наступні кроки української армії? Як розвиватиметься ситуація?

Безумовно, українські збройні сили та спецслужби зараз роблять чудову роботу з ізоляції Криму. Вони перекривають логістичні шляхи в Крим і з нього, а також знищують енергетичну та іншу інфраструктуру, щоб зробити життя окупантів там нестерпним.

Я не знаю, чи змінить це розрахунки Путіна. Можливо, це змусить його діяти ще агресивніше. І нам дійсно варто замислитися: чи є це головним зусиллям України з повернення Криму, чи це може бути масштабною операцією з дезінформації (відволікання уваги), щоб змусити нас дивитися в інший бік, поки Україна готує наступальні операції в іншому місці пізніше цього року?

Україна зараз завдає ударів по військовій інфраструктурі вглиб Росії, іноді на відстань понад 1 000 кілометрів від кордону. Роками західні столиці ставилися до цього як до забороненої ідеї, ніби Росія мала право вести війну зі своєї території без отримання ударів у відповідь. Чому світу знадобилося майже чотири роки, щоб прийняти очевидне – територія агресора не може бути недоторканною у війні, яку він сам і розпочав?

На початку війни навіть надання артилерії Україні розглядалося як ескалація та перехід "червоних ліній". Були ті, хто вважав, що з Путіним і Росією все ще можна домовитися, якщо збитки для них не будуть занадто великими.

Ми остаточно довели, що це неправильно, і що Росія абсолютно точно має програти цю війну і всі мають побачити її поразку. Європейські політики нарешті дійшли висновку, що не лише безпека України, але і їхня власна безпека пов'язана з поразкою Росії у цій війні.

Де проходить межа між ударами, які просто завдають шкоди, і ударами, які починають формувати політичні рішення в Москві?

Держави – дуже стійкі організми, незалежно від того, авторитарні вони чи демократичні.

Ми знаємо, що стратегічні бомбардування можуть мати вплив на політичне мислення, але вони рідко є вирішальними самі по собі.

Тому ця дуже успішна кампанія глибоких ударів України має поєднуватися – і вона поєднується – з успіхами на полі бою, ударами середньої дальності та, що важливо, з успіхами в дипломатії в США та Європі, щоб переконати їх продовжувати підтримку України та чинити ще більший тиск на Путіна через санкції та інші засоби.

Тактика виснаження та політична одержимість Путіна Донбасом

Президент Зеленський нещодавно заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже встановлювала 15 різних термінів для захоплення Донецької області. Щоразу Москва зазнавала невдачі й просто переносила дедлайн. Чи переслідує Росія досі реалістичну військову мету на Донбасі, чи Донбас став політичною одержимістю для Путіна?

Я вважаю, що це політична одержимість, і вони не встановлюють реалістичних термінів. Згадайте перший день війни, коли Путін думав, що Україна впаде за 3 дні, потім за 10 днів.

Росіяни встановлювали безліч послідовних дедлайнів не лише щодо Донбасу, а й щодо війни загалом, і вони ніколи їх не дотримувалися.

Вони навіть близько не підійшли до досягнення більшості з них. Вони навряд чи досягнуть і цього останнього дедлайну, який Путін щойно встановив.

Росія продовжує повільно просуватися вперед з величезними втратами. Це все ще стратегія, чи сам метод уже став стратегією?

Я думаю, що це єдиний спосіб, у який вони можуть рухатися вперед. Великомасштабні маневри бригад і батальйонів зараз просто неможливі на лінії фронту.

Тому тактика просочування (інфільтрації) – це чи не єдиний спосіб для Росії отримати хоч якийсь успіх, але він надзвичайно повільний, і більшість російських військових гине в цьому процесі. Україна адаптувала свою тактику, щоб протидіяти цьому.

Тож це не є успішною довгостроковою стратегією. Це стратегія виживання, щоб створити видимість того, що Росія нібито робить якісь успіхи, хоча насправді це не так.

Білоруський трек і геополітичні маневри Лукашенка

Олександр Лукашенко зустрівся з Путіним, а потім майже одразу полетів до Китаю. Їхня зустріч також закінчилася без спільної пресконференції, що є нетиповим для російсько-білоруських відносин. Як ви оцінюєте ці події та його поїздку до Китаю одразу після зустрічі з Путіним?

Я думаю, що Лукашенко намагається підстрахуватися на випадок різних варіантів завершення цієї війни.

Якщо Росія програє, йому знадобиться новий покровитель, і єдина людина, яка може ним стати – це голова КНР Сі Цзіньпін.

Тому він диверсифікує ризики. Він також говорить Путіну: "Гей, у мене є інші варіанти, тому пригальмуй трохи". Адже він знає, що якщо вступить у прямий конфлікт з Україною, українці завдадуть йому такого болю, що він може просто втратити свою посаду.

Тож Мінськ намагається створити більше простору для маневру між Москвою та Пекіном, чи Китаю просто стає дедалі важче ігнорувати як Росію, так і Білорусь?

І те, і інше. Але я також думаю, що Лукашенко достатньо прагматичний, щоб розуміти: якщо він посилить підтримку російських операцій або навіть відправить білоруські війська для операцій проти України, вони гарантовано програють. У цьому немає жодних сумнівів. А якщо Білорусь зазнає серйозної військової поразки від рук України, Лукашенко, швидше за все, втратить владу.

Чи варто нам в Україні боятися, що з території Білорусі може початися якась нова агресія?

З першого дня війни Україна була готова до цього.

Згадайте наступ на Київ – значна його частина починалася з Білорусі. Тому українська військова стратегія завжди була готова до такого сценарію, там розгорнуто ціле командування, зосереджене на цьому напрямку.

Я просто думаю, що Білорусь є набагато менш охочим учасником цієї війни, ніж Росія. І їй точно є що втрачати у цій війні, навіть більше, ніж самій Росії.

Але чи намагається Путін втягнути Білорусь глибше у війну, а не просто використовувати її як майданчик для запуску ракет і дронів? Можливо, саме тому не було спільної пресконференції?

Безумовно. Путін хотів би, щоб більше українських сил було розгорнуто на півночі, щоб відволікти їх від Донбасу, де він намагається досягти своїх цілей, або з півдня, де Україна також має певний прогрес. Тож це має як військові цілі – змусити Україну фокусуватися на півночі, так і політичні – ще міцніше прив'язати Білорусь до Росії.

Глобальне протистояння та готовність Заходу

Ви щойно повернулися з історичного фестивалю у Британії, де обговорювали Україну, Китай, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, штучний інтелект та глобальну безпеку з провідними військовими лідерами та стратегами. Після цих розмов, чи виглядає війна в Україні дедалі більше як частина ширшого глобального стратегічного протистояння?

Абсолютно. Україна ніколи не була ізольованим конфліктом, який стосувався лише Східної Європи. Мова йде про безпеку в усій Європі.

Очевидно, що найважливішим завданням у цій війні є збереження суверенітету України, а потім створення такої післявоєнної архітектури, де український суверенітет буде захищений і гарантований. Але це також стосується захисту демократії в ширшому сенсі.

Це те, у що ми всі маємо бути залучені, незалежно від того, перебуваємо ми в Тихоокеанському регіоні, в Європі чи в будь-якій іншій частині світу. Тому війна в Україні має значення для багатьох країн світу.

Одним із великих питань сьогодні є те, чи можуть Сполучені Штати одночасно протидіяти Росії, Китаю, Ірану та Північній Кореї. Що це означає для України, якщо Вашингтону доведеться ділити свою увагу між такою кількістю загроз?

Ми вже бачимо, як це проявляється. Остання стратегія національної оборони США говорить про те, що пріоритетом є Західна півкуля та Тихоокеанський регіон, а Європа йде після них. Ми бачили передислокацію американських сил з Європи.

Адміністрація Трампа відкрито говорила про те, що європейці мають робити більше для власної безпеки у своєму регіоні. Економіка Європи набагато більша за російську, її збройні сили також більші. Америка може логічно сказати: "Європейці, ви можете і повинні взяти на себе більше".

Тихоокеанський регіон – це інше. Китай є набагато складнішим викликом для таких країн, як Японія та Австралія, і американська підтримка там буде набагато вирішальнішою.

Яке ваше найсильніше враження після спілкування з генералами, істориками та стратегами у Британії? Чи дійсно Європа готується до тривалої війни, чи частина з них все ще сподівається повернутися до світу, який був до 2022 року?

Я думаю, що в неофіційних розмовах багато політиків сподіваються на повернення до 2021 року, але майже всі вже розуміють, що той світ зник. Він не повернеться.

Темп зміни мислення серед політиків та військового керівництва, мабуть, не такий швидкий, як нам хотілося б, і точно не такий швидкий, як хотілося б президенту Зеленському. Але це відбувається.

Ми бачимо, як різні країни виділяють більше національного багатства на оборону, збільшують чисельність своїх армій, поглиблюють зв'язки між собою та з Україною, розширюють промислову співпрацю та виробництво зброї. Щойно ми бачили, як Україна та Данія обговорювали розробку протибалістичних ракет.

Отже, ми спостерігаємо дуже суттєве зрушення в середовищі безпеки порівняно з епохою після Холодної війни. Думаю, ми просто всі хотіли б, щоб цей процес рухався трохи швидше.