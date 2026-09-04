Польша вводит частичные ограничения на полеты из-за войны в Украине

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Что известно об ограничениях на полеты в Польше

По запросу военных Польское агентство аэронавигационных услуг объявило о создании новой временной зоны под названием EPR134.

Ограничение будет действовать с 10 сентября 2026 года по 9 декабря 2026 года.

Зона охватывает территорию от уровня земли до высоты примерно 3 километров. Поэтому оно не распространяется на пассажирские самолеты, эксплуатируемые на больших высотах.

Ограничение будет действовать исключительно в ночное время.

Ограничение на полеты на востоке Польши / Фото Оперативного командования ВС Польши

Обеспечение безопасности польского воздушного пространства является одним из приоритетов Оперативного командования Вооруженных сил Польши. Внедряемые меры призваны обеспечить всем элементам польской системы противовоздушной обороны надлежащую свободу действий и способность эффективно реагировать на потенциальные угрозы, минимизируя влияние этих действий на гражданскую авиацию и других пользователей воздушного пространства,

– пояснили в командовании.

К слову, Польша уже принимает участие в новых военных учениях в Германии, разработанных американскими военными с учетом опыта российско-украинской войны.