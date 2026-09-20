Информации о пострадавших нет. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Каковы последствия атаки?

Российские беспилотники нанесли удары по Киевской области в воскресенье, 20 сентября, вызвав пожары и разрушения гражданской инфраструктуры. В результате вражеского обстрела повреждены здания предприятий, складские помещения и частный транспорт. Как сообщил Ткаченко, разрушения зафиксированы в трех районах области.

В Бучанском районе после падения обломков дрона загорелся автомобиль. Пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, уже ликвидировали возгорание.

В то же время в Бориспольском районе вражеская атака привела к пожару на складских помещениях. Спасатели продолжают тушить огонь. Также на территории частного домовладения повреждены навес и автомобиль.

Последствия обстрела зафиксировали также в Фастовском районе. Там в результате ударов повреждены здания местного предприятия, а также несколько припаркованных автомобилей.

По предварительной информации экстренных служб, в результате очередного обстрела никто из жителей региона не пострадал. Все профильные службы продолжают ликвидировать последствия атаки на местах происшествий.

Напомним, что в воскресенье, 20 сентября, российские войска также нанесли удар по жилому сектору в Одесской области с помощью реактивного беспилотника. Из-за вражеского попадания сразу в нескольких частных домах вспыхнул пожар.