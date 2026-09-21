О последствиях вражеского удара по Одесской области поведал глава ОВА Олег Кипер.

Что известно о ночной атаке в Одесской области?

В регионе в результате российских обстрелов занялись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. Вспыхнул масштабный пожар.

Заметим, что оккупанты атаковали склады, которые ранее уже были под поражены.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлекалось более 80 спасателей. Пожар потушен.

"Работа спасателей была усложнена угрозами повторных воздушных ударов", – уточнил Кипер.

Последствия атаки на Одесщину / Фото ОВА, ГСЧС

Кроме Одесской области, ночью россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела травмированы 5 человек. В городе повреждены два девятиэтажных жилых дома, возникли пожары на территории одного из торговых центров и в корпусе высшего учебного заведения.

В Киевской области тоже вспыхнули пожары из-за российских ударов. В Бучанском районе загорелась станция технического обслуживания. В Фастовском районе пылало здание пилорамы.