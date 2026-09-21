О последствиях обстрела сообщили в Запорожской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно о воздушной атаке на Запорожье 21 сентября и ее последствиях?

Ночью российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Запорожью. Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, вражеские силы направили группы ударных дронов на гражданскую инфраструктуру областного центра.

Российская воздушная атака повредила жилые дома, торговый центр и один из корпусов высшего учебного заведения. В результате обстрелов вспыхнули пожары в местах попаданий, ранения получили как минимум 5 человек.

По данным Рады обороны области, в городе потерпели разрушения как минимум два многоэтажных дома, в которых выбиты окна, повреждены балконы и фасады. Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий.

Последствия обстрела Запорожья – пожар в ТЦ: смотрите видео Запорожского горсовета

Последствия обстрела Запорожья – повреждено учебное заведение: смотрите видео Рады обороны области

Последствия обстрела Запорожья – разрушения в многоэтажном доме: смотрите видео Рады обороны области

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Добавим, что этой ночью враг совершил атаку на Киев и Киевскую область. Реактивные дроны вызвали взрывы в столице. А в регионе разрушения и пожары зафиксированы в 4 районах.