Про наслідки обстрілу проінформували в Запорізькій ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Запоріжжя 21 вересня та її наслідки?

Уночі російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Запоріжжю. Як повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації, ворожі сили спрямували групи ударних дронів на цивільну інфраструктуру обласного центру.

Російська повітряна атака пошкодила житлові будинки, торгівельний центр та один із корпусів вищого навчального закладу. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі на місцях влучань, поранень зазнали щонайменше 5 людей.

За даними Ради оборони області, у місті зазнали руйнувань щонайменше два багатоповерхові будинки, де вибито вікна, понівечено балкони та фасади. Екстрені служби продовжують працювати на місцях подій.

Наслідки обстрілу Запоріжжя – пожежа у ТЦ: дивіться відео Запорізької міськради

Наслідки обстрілу Запоріжжя – пошкоджено навчальний заклад: дивіться відео Ради оборони області

Наслідки обстрілу Запоріжжя – руйнування у багатоповерхівці: дивіться відео Ради оборони області

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі ворог атакував у Київ та Київську область. Реактивні дрони спричинили вибухи у столиці. А у регіоні руйнування та пожежі зафіксовані у 4 районах.