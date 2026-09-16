Meest терміново перебудовує логістику: щодо термінів доставки зробили важливу заяву

Через російські атаки на логістичну та прикордонну інфраструктуру компанія Meest China перебудовує роботу в Україні. Зокрема, перевізник скорочує час зберігання товарів, змінює маршрути та посилює страхування вантажів.

Як Meest China змінює роботу складів

Через постійні ризики атак Росії на бізнес компанія намагається якомога швидше переміщати товари з транзитних складів. Про розповів акціонер Meest China В'ячеслав Лисенко, пише “РБК-Україна”.

Прагнемо організовувати логістику таким чином, щоб вантажі після надходження якнайшвидше передавалися кінцевим одержувачам. Для цього перебудували систему повідомлень клієнтів та алгоритм обробки вантажів на транзитних складах,

– розповів Лисенко.

За його словами, такі зміни дали змогу майже вдвічі збільшити частку комерційних замовлень, які щодня відправляються з транзитного складу в Україні: якщо рік тому цей показник становив близько 40%, то зараз він досяг 70 – 75%. До кінця року компанія планує довести його до 90%.

Як змінили логістику та маршрути

Meest China також переглянула умови страхування вантажів із підрядниками. Частина логістичних партнерів почала надавати повне страхове покриття, зокрема й на військові ризики.

Це дозволяє нам у разі настання страхового випадку повністю відшкодувати вартість пошкоджених чи знищених товарів,

– пояснив акціонер компанії.

Ще один напрям змін – маршрути перевезень:

За можливості транспорт переміщують до регіонів, де менше повітряних тривог. Це, зокрема, має допомагати швидше проходити прикордонні пункти пропуску.

За словами Лисенка, довгострокові відносини з перевізниками дозволяють дуже швидко змінювати маршрути залежно від ситуації.

При цьому, якщо новий маршрут збільшує витрати на перевезення, компанія покриває додаткові витрати самостійно в межах встановленого тарифу.

Подальші атаки на склади та іншу логістичну інфраструктуру можуть вплинути і на розташування великих логістичних центрів.

За словами Лисенка, вони поступово зміщуються в західні регіони України. Водночас активніше розвиватиметься складська інфраструктура поблизу кордонів із Польщею, Угорщиною та Румунією, а також безпосередньо на території цих країн.

Для частини бізнес-клієнтів Meest China вже запровадила модель із використанням закордонних складів. Товари зберігатимуться, зокрема, у Польщі, а в Україну їх доставлятимуть за запитом у необхідній кількості.

Чи можуть посилки Meest приходити довше

За словами Лисенка, одним із найбільш відчутних для споживачів наслідків атак та перебудови логістики можуть стати затримки доставки.

Ми активно працюємо над прискоренням першої милі доставки, щоб створити запас в 1 – 2 дні і зменшити затримки, викликані труднощами в Україні,

– розповів акціонер Meest China.

Водночас подальші атаки на логістичні об'єкти можуть впливати на строки доставки залежно від ситуації в конкретних регіонах.



