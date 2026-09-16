Как Meest China меняет работу складов

Из-за постоянных рисков атак со стороны России на бизнес компания старается как можно быстрее перемещать товары с транзитных складов. Об этом рассказал акционер Meest China Вячеслав Лысенко, пишет "РБК-Украина".

"Мы стремимся организовывать логистику таким образом, чтобы грузы после поступления как можно быстрее передавались конечным получателям. Для этого мы перестроили систему уведомлений клиентов и алгоритм обработки грузов на транзитных складах,

– рассказал Лысенко.

По его словам, такие изменения позволили почти вдвое увеличить долю коммерческих заказов, которые ежедневно отправляются с транзитного склада в Украине: если год назад этот показатель составлял около 40%, то сейчас он достиг 70–75%. До конца года компания планирует довести его до 90%.

Как изменились логистика и маршруты

Meest China также пересмотрела условия страхования грузов с подрядчиками. Часть логистических партнеров начала предоставлять полное страховое покрытие, в том числе и на военные риски.

Это позволяет нам в случае наступления страхового случая полностью возместить стоимость поврежденных или уничтоженных товаров,

– пояснил акционер компании.

Еще одно направление изменений – маршруты перевозок:

по возможности транспорт перенаправляют в регионы, где меньше воздушных тревог. Это, в частности, должно помочь быстрее проходить пограничные пункты пропуска.

По словам Лысенко, долгосрочные отношения с перевозчиками позволяют очень быстро менять маршруты в зависимости от ситуации.

При этом, если новый маршрут увеличивает расходы на перевозку, компания покрывает дополнительные расходы самостоятельно в пределах установленного тарифа.

Дальнейшие атаки на склады и другую логистическую инфраструктуру могут повлиять и на расположение больших логистических центров.

По словам Лысенко, они постепенно смещаются в западные регионы Украины. В то же время более активно будет развиваться складская инфраструктура вблизи границ с Польшей, Венгрией и Румынией, а также непосредственно на территории этих стран.

Для части бизнес-клиентов Meest China уже внедрила модель с использованием зарубежных складов. Товары будут храниться, в частности, в Польше, а в Украину их будут доставлять по запросу в необходимом количестве.

Могут ли посылки Meest доставляться дольше

По словам Лысенко, одним из наиболее ощутимых для потребителей последствий атак и перестройки логистики могут стать задержки доставки.

Мы активно работаем над ускорением "первой мили" доставки, чтобы создать запас в 1–2 дня и сократить задержки, вызванные трудностями в Украине,

– рассказал акционер Meest China.

В то же время дальнейшие атаки на логистические объекты могут влиять на сроки доставки в зависимости от ситуации в конкретных регионах.