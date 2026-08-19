Удар по складу EVA: як компанія рятує роботу і що буде з товарами в магазинах

Мережа магазинів EVA завершила первинну оцінку наслідків російської атаки на свій розподільчий центр у Броварах. Стало відомо, чи позначиться ситуація на покупцях та їхніх замовленнях.

Що відбувається з логістикою EVA

Після російської атаки EVA оперативно перебудувала логістику, а постачання товарів почали координувати за новою схемою разом із партнерами, пише UCSC.

Це має дозволити мережі підтримувати необхідну наявність продукції у магазинах, попри пошкодження розподільчого центру.

Таким чином, EVA не стала чекати повного відновлення роботи постраждалого об'єкта, а переналаштувала логістику, щоб мінімізувати вплив атаки на повсякденну роботу магазинів.

Чи будуть перебої з товарами в магазинах і замовленнями онлайн

За результатами первинної оцінки EVA не очікує системних проблем із постачанням. Компанія продовжує працювати з партнерами та шукає можливості для стабільного забезпечення магазинів товарами.

Водночас команда ритейлера продовжує оцінювати наслідки атаки та за необхідності коригуватиме логістичні процеси.

Також EVA.UA продовжує приймати та виконувати замовлення. Якщо ситуація вплинула на конкретне замовлення покупця, із ним зв'язуються працівники контакт-центру.

До слова, 5 серпня під час масованої російської атаки на Київщині був знищений логістичний склад партнера Herbalife – Raben Україна. На ньому зберігалася продукція компанії.

Того ж дня російські удари пошкодили або знищили складські та виробничі об'єкти інших великих українських компаній, зокрема "Нової Пошти", Rozetka, Fozzy Group та "Епіцентру".

Для Herbalife це означало втрату запасів і фактичний розрив звичного логістичного ланцюга. Однак компанія не стала чекати відновлення зруйнованої інфраструктури та почала шукати альтернативний маршрут. Уже 13 серпня компанія знову почала приймати та виконувати замовлення в Україні.