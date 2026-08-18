Росія вдарила по розподільчому центру EVA

Внаслідок російської дронової атаки вранці 18 серпня сталося влучання у розподільчий центр EVA в Броварах Київської області, повідомили у компанії. На місці працюють рятувальники, які продовжують гасити пожежу.

У компанії зазначили, що станом на момент публікації інформації про постраждалих немає. Водночас атака дронами тривала, що створювало додаткову небезпеку для екстрених служб та ускладнювало ліквідацію наслідків.

"За інформацією, наявною на даний момент, внаслідок атаки на об'єкт люди не постраждали. На місці працюють рятувальники, гасіння пожежі триває", – повідомили в EVA.

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Точний масштаб пошкоджень та збитків компанія зможе оцінити лише після завершення гасіння пожежі та обстеження об'єкта.

Чи вплине атака на роботу магазинів EVA

Попередньо, вогонь міг пошкодити склад інтернет-магазину EVA.UA, а також складські потужності, які забезпечують товарами офлайн-магазини мережі.

Через це в окремих магазинах EVA тимчасово може виникнути нестача деяких товарів. Крім того, покупців попередили про можливі затримки з виконанням частини замовлень, оформлених через інтернет-магазин.

"Команда EVA докладає всіх зусиль, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів та виконання інтернет-замовлень", – зазначили в компанії.

Наразі про остаточні збитки та терміни відновлення роботи пошкоджених потужностей говорити зарано. Більш точна інформація стане доступною після завершення роботи рятувальників та обстеження об'єкта.